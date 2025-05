Fuga di cervelli | è emergenza sul Titano

Negli ultimi sei anni, circa 300 giovani sammarinesi hanno abbandonato il Titano, dando vita a una preoccupante fuga di cervelli. La Confederazione sammarinese del lavoro ha analizzato i dati dell'Ufficio di statistica, evidenziando una situazione allarmante. Le statistiche delineano un quadro desolante per il futuro della Repubblica e della sua forza lavoro.

"Negli ultimi sei anni sono emigrati circa 300 giovani sammarinesi". Una fuga di cervelli dal Titano che preoccupa la Confederazione sammarinese del lavoro. Che ha letto attentamente i dati forniti dall’Ufficio di statistica. "Ne emerge un quadro desolante – dicono dal sindacato – Rispetto al totale degli emigrati negli ultimi 6 anni, il 38% ha un’età compresa tra 21 e 40 anni, ovvero 420 persone. Di questi, circa 300 sono cittadini sammarinesi, di cui 110 sono laureati. Si tratta di un vero e proprio esodo di competenze". All’opposto, "gli immigrati di pari età sono stati circa 870, di cui solo 174 erano cittadini sammarinesi. Buona parte di chi emigra non torna a casa: occorre comunque analizzare un periodo più lungo per trarre conclusioni definitive. I dati relativi al titolo di studio degli immigrati sono carenti, forse perché non vengono richiesti: ciò non consente di svolgere una completa analisi comparata". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fuga di cervelli: è emergenza sul Titano

