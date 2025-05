Fuck tennis | quando Djokovic imprecava in serbo davanti a Murray era già finito tutto Guardian

Nel cuore di un campo d'allenamento a Monte Carlo, un Djokovic visibilmente frustrato esprimeva il suo malcontento con parole dirette e senza fronzoli. "Fanculo lo sport, fanculo il tennis", ribadiva in serbo, mentre il suo ex compagno di allenamenti, Murray, cercava di mantenere la calma. Un momento che segna il declino di un'era, tra tensioni e passioni.

" Fanculo lo sport, fanculo il tennis, fanculo tutto ". Djokovic imprecava in serbo mentre Murray gli porgeva un paio di palline. Murray probabilmente non aveva bisogno di un traduttore per capire il punto di vista del suo ormai ex "allievo". Erano su un campo d'allenamento a Monte Carlo, e lì s'era già rotto tutto, al di là dell'annuncio arrivato poi ieri, dopo appena sei mesi di collaborazione. "Gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili – racconta il Guardian – Dopo le sconfitte iniziali contro giocatori come Alejandro Tabilo e Matteo Arnaldi a Monte Carlo e Madrid, Djokovic ha perso tre partite di fila e, dopo l'ultima sconfitta, si è descritto come entrato in una "nuova realtà". Avendo trascorso la sua carriera iniziando i tornei con l'aspettativa di vincerli tutti, nelle ultime settimane Djokovic è arrivato a quegli stessi eventi sperando semplicemente di vincere una singola partita.