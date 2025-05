Fu tentato omicidio di mafia | chieste condanne per oltre 40 anni per tre imputati

Un tentato omicidio di matrice mafiosa ha portato a richieste di condanne per oltre 40 anni nei confronti di tre imputati a Brindisi. La pm Carmen Ruggiero ha sottolineato l'atteggiamento omertoso delle vittime, mentre i dati oggettivi evidenziano la volontà omicida degli accusati, pronti a colpire senza riguardi.

BRINDISI - Le persone offese sono state "omertose" sia nell'immediatezza dei fatti, sia in aula. I tre imputati che devono rispondere di tentato omicidio (con aggravante mafiosa) "hanno sparato per uccidere, ce lo dicono i dati oggettivi", ha detto la pm Carmen Ruggiero (antimafia di Lecce) nel. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Fu tentato omicidio di mafia": chieste condanne per oltre 40 anni per tre imputati

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Delitto del trapano”, il cold case genovese del 1995 potrebbe essere omicidio di mafia

Scrive ilfattoquotidiano.it: E se il “delitto del trapano”, in realtà, fosse un delitto di mafia? E se non si trattasse di un femminicidio, ma di una morte legata a debiti con la malavita organizzata? È l’interrogativo, clamoroso ...

Chi è Emanuele Di Maria, il ricercato per il tentato omicidio a Milano: uccise una donna e fu arrestato in Germania

Da ilfattoquotidiano.it: Il ricercato per il tentato omicidio di un italiano con origini egiziane ... così si arrivò a Di Maria che fu poi rintracciato a Weener, cittadina al confine con i Paesi Bassi.

Cassazione, ci fu strategia stragista ‘ndrangheta con mafia

Come scrive livesicilia.it: In merito agli attentati ai carabinieri, infatti, la Sesta sezione della Suprema Corte scrive che “la causale degli omicidi e dei tentati omicidi è stata adeguatamente individuata dalle due ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Rapimento di Kata nell'Hotel Astor: un Legame Inquietante con un Tentato Omicidio

Il rapimento di Kata avvenuto nell'Hotel Astor occupato a Firenze è legato a doppio filo ad un caso di tentato omicidio avvenuto nello stesso posto.