Frigoriferi non a norma multe e dipendenti scontenti | Così Maiorana ci ha lasciato nei guai

I supermercati ex Iper, lasciati in crisi da Maiorana, si trovano oggi in una situazione drammatica: frigoriferi non a norma, multe in arrivo e dipendenti scontenti. Le serrande sono abbassate e il personale, ora in ferie in attesa della cassa integrazione, ha rapidamente imballato la merce rimasta. Un futuro incerto per i punti vendita.

Serrande abbassate, frigoriferi e luci spente. Scaffali completamente vuoti. La poca merce rimasta è stata imballata in appena cinque giorni dal personale che dalla seconda settimana di maggio è in ferie, in attesa della cassa integrazione. Hanno temporaneamente chiuso i supermercati ex Iper la.

