Frigento celebra Maria Santissima Immacolata

Frigento si prepara a celebrare Maria Santissima Immacolata il 17 e 18 maggio, nella frazione Pila ai Piani. La comunità si unisce in una festa traboccante di devozione, convivialità e allegria, con un variegato programma religioso e momenti di intrattenimento per tutte le età. Un’occasione imperdibile per vivere la tradizione e rafforzare i legami comunitari.

Sabato 17 e domenica 18 maggio, la frazione Pila ai Piani di Frigento si veste a festa per onorare Maria Santissima Immacolata, protettrice della comunità. Un fine settimana all'insegna della devozione, della convivialità e dell'allegria popolare, con un ricco programma religioso e momenti di.

