Fresco campione d' Italia a Fabio Soli la panchina di Rana Verona

Fabio Soli, fresco campione d'Italia, è il nuovo allenatore della Rana Verona. Dopo aver conquistato una Champions League e uno scudetto con l'Itas Trentino, Soli ha firmato un accordo triennale con Verona Volley. La sua esperienza e successi recenti promettono di portare nuovo vigore alla squadra, dando il via a un'interessante avventura nella prossima stagione.

Negli ultimi due anni ha vinto una Champions League e uno scudetto sulla panchina dell'Itas Trentino. Dalla prossima stagione sarà l'allenatore della Rana Verona. È Fabio Soli il tecnico scelto per guidare la prima squadra di Verona Volley. L'accordo con la società scaligera è triennale

Lo riporta veronasera.it: «Equilibrato, autorevole, vincente, giovane e ambizioso», così l'allenatore è stato descritto dal presidente gialloblù Fanini. «Portare i vessilli scaligeri sarà una grande e bella responsabilità», ha ...

Segnala msn.com: Ascolta ora Quarant'anni fa, oggi, si andava a Verona mica per Romeo e Giulietta. C'era l'Hellas che giocava un football di forma e sostanza, c'erano la zazzera e il naso, da cui «Zaso», di Osvaldo Ba ...

Scrive statoquotidiano.it: L’OLYMPIA CAMPIONE D’ITALIA! La squadra di fioretto femminile composta da Francesca Zurlo, Chiara De Luca e Cati Lupinetti trionfa ai Campionati Italiani Master svoltisi a Catania, dopo un ...

