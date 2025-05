freno della bici conficcato nella coscia ma il risarcimento è mini

Un ciclista ha subito un grave incidente attraversando le strisce pedonali senza scendere dalla bici, venendo travolto da uno scooter. La leva del freno della sua bici si è conficcata nella coscia, richiedendo un intervento d'emergenza. Nonostante la gravità dell’accaduto, il tribunale civile ha accolto solo un risarcimento minimo per il danno subito.

Attraversò le strisce pedonali senza scendere dalla bici e venne travolto da uno scooter. Nell’urto leva del freno gli si conficcò nella gamba sinistra e fu necessario l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco per estrarla. Ora il tribunale civile gli riconosce un risarcimento ma, secondo il giudice, il fatto di non essere sceso dalla bici per attraversare le strisce lo rende in parte responsabile dell’accaduto. L’ incidente risale all’8 giugno di 4 anni fa quando un 63enne di Pesaro entrò in violenta collisione con uno scooter condotto da una 62enne di Fano. Era circa mezzogiorno e l’uomo stava percorrendo, in sella alla propria bicicletta, la pista ciclopedonale in via della Giustizia, verso Fano. Arrivato all’intersezione con via Paleotta, di fronte al cimitero, mentre attraversava sulle strisce pedonali, venne stato investito dallo scooter, cadendo rovinosamente a terra. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it