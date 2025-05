Frecciarossa deragliato lacunoso il collaudo dei pezzi

Si è svolta ieri a Lodi una nuova udienza del processo per il deragliamento del Frecciarossa del 6 febbraio 2020, in cui persero la vita i macchinisti Giuseppe Cucciù e Mario di Cuonzo. Durante l'udienza, è emersa la lacunosità dei collaudi dei pezzi, con l'ascolto di un dipendente di Alstom, fornitrice dell'attuatore coinvolto.

Nuova udienza ieri in tribunale a Lodi del processo per il deragliamento del Frecciarossa avvenuto a Livraga il 6 febbraio 2020, incidente in cui persero la vita i due macchinisti Giuseppe Cucciù e Mario di Cuonzo. Ieri, è stato ascoltato un dipendente di Alstom, società fornitrice dell’attuatore difettoso, causa scatenante dell’incidente. Una testimonianza che ha permesso alla corte di acquisire ulteriori elementi sul funzionamento dei processi di assemblaggio e di collaudo dei componenti impiegati sulle linee ferroviarie. È infatti emerso dalle parole del teste l’assenza di un macchinario che permettesse di rilevare errori nell’attuatore. Solo dopo il deragliamento del Frecciarossa è stato introdotto l’extra-test, grazie al quale è ora possibile rilevare errori impercettibili dall’essere umano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frecciarossa deragliato, "lacunoso il collaudo dei pezzi"

Se ne parla anche su altri siti

Frecciarossa deragliato, "lacunoso il collaudo dei pezzi"

Secondo ilgiorno.it: Solo dopo il deragliamento del Frecciarossa è stato introdotto l’extra-test, grazie al quale è ora possibile rilevare errori impercettibili dall’essere umano. Nella procedura di collaudo "c’era ...

Frecciarossa deragliato: "È stato un errore umano"

Come scrive msn.com: Nuova udienza, ieri in tribunale a Lodi, del processo per il deragliamento del Frecciarossa avvenuto il 6 febbraio di 5 anni fa all’altezza di Livraga e che ha cinque imputati (un dirigente di ...

Frecciarossa deragliato, "addetti preparati"

ilgiorno.it scrive: È proseguito ieri, in tribunale a Lodi, il processo per il deragliamento del Frecciarossa avvenuto il 6 febbraio 2020 all’altezza di Livraga, in cui persero la vita i due macchinisti Giuseppe ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L.A.Baldi: ieri X-Factor oggi Domani verrà il nuovo singolo

Finalista di XFactor nel team di Simona Ventura, protagonista di "Quelli che il calcio", poi del progetto di Laura Pausini "Amiche per l'Abruzzo" con il concerto a SanSiro, L.