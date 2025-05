Frazioni al Centro fa tappa a Marcignana | ecco i lavori in programma

Frazioni al Centro ha fatto tappa a Marcignana, coinvolgendo attivamente i cittadini di Empoli in un'importante assemblea presso la scuola 'Dante Alighieri'. Dopo quattro incontri, la giunta comunale ha presentato i lavori in programma, raccogliendo suggerimenti e opinioni per migliorare la comunità locale. Un momento di partecipazione e dialogo fondamentale per il futuro della frazione.

Empoli, 14 maggio 2025 - Frazioni al Centro continua il suo percorso incontrando i cittadini di Empoli. Ieri la giunta comunale ha fatto tappa a Marcignana, alla scuola 'Dante Alighieri', in un'assemblea piena di cittadine e cittadini che hanno partecipato alla serata. Questo era il quinto appuntamento del giro nelle frazioni, che sarà poi sospeso nella pausa estiva. Il sindaco Alessio Mantellassi ha presentato la squadra di governo, illustrato il piano delle frazioni e affrontato i temi che riguardano la frazione di Marcignana. Dopo due brevi introduzioni sul servizio manutenzioni e sulle nuove assunzioni di dipendenti, il sindaco ha spiegato il percorso del Piano Frazioni e Quartieri che è stato fatto. I punti nel programma di mandato affrontati in serata sono stati: la messa in sicurezza di via Valdelsa, attraverso il miglioramento del collegamento fra il cimitero e la frazione, programmato per il 202627. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frazioni al Centro fa tappa a Marcignana: ecco i lavori in programma

