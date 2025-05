Fratoianni | Chi non ne può più del genocidio a Gaza appenda bandiera Palestina alla finestra

Il leader di Avs, Nicola Fratoianni, lancia un appello a tutti i cittadini italiani, invitandoli a esprimere la propria solidarietà al popolo palestinese. In un momento di forte tensione internazionale, propone di appendere una bandiera palestinese alla finestra, un gesto simbolico contro il genocidio a Gaza e per denunciare l'indifferenza di fronte alla sofferenza umana.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Chiediamo a tutti i cittadini che non ne possono più del genocidio in corso a Gaza di appendere un bandiera della Palestina alla finestra, un gesto semplice per dire che il popolo italiano non è indifferente", così Fratoianni di Avs in una dichiarazione a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it