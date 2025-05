Fratoianni Avs | A chi non sopporta il massacro a Gaza chiediamo di esporre bandiere palestinesi

Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, lancia un appello agli italiani per condannare il conflitto a Gaza. Durante una conferenza a Roma, chiede ai cittadini di esprimere il loro dissenso esponendo bandiere palestinesi alle finestre, promuovendo così la solidarietà e la pace in un momento di crisi internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Vogliamo rivolgere un appello ai cittadini alle cittadini di questo Paese, a tutti coloro che trovano insopportabile quello che sta accadendo a Gaza. A tutte queste persone chiediamo un gesto semplice: appendente alle vostre finestre delle bandiere della Palestina" così Nicola Fratoianni di Avs dopo il premiertime. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fratoianni (Avs): "A chi non sopporta il massacro a Gaza chiediamo di esporre bandiere palestinesi"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fratoianni (Avs): "A chi non sopporta il massacro a Gaza chiediamo di esporre bandiere palestinesi"

Riporta ilgiornale.it: "Vogliamo rivolgere un appello ai cittadini alle cittadini di questo Paese, a tutti coloro che trovano insopportabile quello che sta accadendo a Gaza. A tutte queste persone chiediamo un gesto semplic ...

Fratoianni, salute è un diritto non una merce che si compra

Scrive msn.com: (ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - "Per noi la salute è un diritto, non è una merce che si compra su uno scaffale": lo ha detto Nicola Fratoianni (Avs) a Perugia, intervenendo insieme alla candidata ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Israele bombarda 150 obiettivi Hamas : Non ci sono truppe a Gaza

Il bilancio delle vittime del bombarda mento israeliano della Striscia di Gaza è salito a 115, di cui 27 minori e 11 donne, secondo il bilancio del ministero della Salute, citato dal quotidiano israeliano Haaretz.