Fratelli Menendez a un passo dalla libertà giudice Usa | Hanno diritto alla riduzione della pena

I fratelli Menendez, condannati all'ergastolo per l'omicidio dei genitori nel 1989, si avvicinano a una possibile libertà. Un giudice statunitense ha riconosciuto il loro diritto alla riduzione della pena, affermando che "non rappresentano più un rischio per la società" dopo 35 anni di detenzione. Un passo significativo verso il ripristino della loro libertà.

I due erano stati condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per aver ucciso i genitori nel 1989 e hanno passato 35 anni in carcere. "Non rappresentano più un rischio per la società" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fratelli Menendez a un passo dalla libertà, giudice Usa: "Hanno diritto alla riduzione della pena"

