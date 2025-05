Fratelli d’Italia sfonda il 30% | opposizione in crisi centrodestra blindato

Fratelli d’Italia raggiunge il 30% nei sondaggi, consolidando il proprio primato e segnando una crisi per l’opposizione. PD e M5S registrano un arretramento, mentre l'AVS emerge come unico segnale positivo a sinistra. Nonostante le crescenti critiche nei talk show e in Parlamento, gli elettori premiano la stabilità del governo.

Sondaggio SWG, Fratelli d’Italia consolida il primato. Pd e M5s arretrano, AVS unico segnale positivo a sinistra. Gli attacchi dell’opposizione non scuotono l’elettorato. Mentre le critiche si moltiplicano nei talk show e nelle aule parlamentari, i cittadini sembrano premiare la solidità del governo e la leadership di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, infatti, supera la soglia psicologica del 30%, confermandosi ampiamente come primo partito del Paese. Il governo di centro destra procede spedito Cityrumors.it foto Ansa L’intera coalizione di centrodestra, comprendente anche Lega e Forza Italia, raggiunge un robusto 48,5%, consolidando così la propria forza e rendendo difficile ogni tentativo di insidia da parte delle opposizioni. Fratelli d’Italia e il sondaggio Swg: numeri e tendenze. Dall’altra parte dello spettro politico, le difficoltà sono evidenti. 🔗Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Fratelli d’Italia sfonda il 30%: opposizione in crisi, centrodestra blindato

