Fratelli d’Italia espelle Emanuele Pozzolo per sparo durante Capodanno a Rosazza

Fratelli d'Italia ha espulso il deputato Emanuele Pozzolo dopo un episodio di sparo durante i festeggiamenti di Capodanno a Rosazza. La decisione, presa all'unanimità dal direttivo del gruppo parlamentare, segna un intervento deciso per mantenere l'integrità del partito, come riportato dal quotidiano Il Foglio. La vicenda suscita già reazioni e polemiche.

La vicenda che ha visto coinvolto il deputato Emanuele Pozzolo assume una nuova piega, provocando un forte intervento all’interno del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera. Decisione unanime del direttivo, resa nota dal quotidiano Il Foglio sul proprio sito, ha portato all’espulsione del politico, in relazione a episodi giudicati gravi e incompatibili con i . L'articolo Fratelli d’Italia espelle Emanuele Pozzolo per sparo durante Capodanno a Rosazza è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fratelli d’Italia espelle Emanuele Pozzolo per sparo durante Capodanno a Rosazza

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fratelli d'Italia espelle Pozzolo dal gruppo alla Camera: tutti i dettagli dietro la decisione

Come scrive notizie.it: Il deputato Emanuele Pozzolo è stato allontanato dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: ecco tutti i retroscena della decisione del partito.

Emanuele Pozzolo espulso da FdI, plebiscito contro il deputato coinvolto nella vicenda di Capodanno

Riporta virgilio.it: Fratelli d’Italia espelle Emanuele Pozzolo. Il deputato era coinvolto nello sparo di Capodanno. Unanimità del gruppo parlamentare alla Camera ...

Sparo di Capodanno, Pozzolo espulso dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

Segnala lanotiziagiornale.it: Fratelli d'Italia ha espulso dal gruppo alla Camera Emanuele Pozzolo, dopo le sue dichiarazioni a Report sullo sparo di Capodanno.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donzelli: Fanpage? Inchieste faziose - in Fratelli d'Italia niente spazio a razzisti - antisemiti e violenti

Non do alcuna credibilità alle inchieste faziose degli organi di stampa militanti della sinistra. Ma da quello che vediamo in questi giorni c’è ampio spazio per questa gente a sinistra.