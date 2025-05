francisco cerundolo chi è l avversario di sinner agli ottavi degli internazionali

Francisco Cerundolo affronterà Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista argentino ha recentemente sconfitto l’austriaco Sebastian Ofner nel terzo turno, mentre Sinner ha avuto la meglio sull’olandese Jesper de Jong. Una sfida attesa che promette emozioni sul campo del Masters 1000 di Roma.

(Adnkronos) – Francisco Cerundolo sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista argentino ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner nel terzo turno del Masters 1000 di Roma e ora se la vedrà con l’azzurro, che ha superato l’olandese Jesper de Jong, agli ottavi di finale. I due tennisti si conoscono bene, tanto che si sono anche allenati insieme, il giorno prima dell’esordio del numero uno del mondo contro Navone, match che ha segnato il ritorno in campo di Sinner dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, sul ‘campo 5’ del Foro Italico. Ma chi è Cerundolo? Francisco Cerundolo è un tennista argentino nato a Buenos Aires nel 1998. A 26 anni ha raggiunto il suo top renking, raggiungendo la 18esima posizione nella classifica Atp. Cerundolo si è avvicinato al tennis da giovanissimo, spinto dal padre, ex giocatore professionista, entrando nel circuito nel 2016 e distinguendosi nei tornei Itf. 🔗Leggi su Seriea24.it