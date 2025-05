Francesco Pileri avanza nella trattativa per la cessione della Fermana

Francesco Pileri prosegue le trattative per la cessione della Fermana. Dopo l'annuncio della scorsa settimana, il manager è atteso a Fermo per un incontro con i dirigenti del club. L'incontro si preannuncia tecnico, volto a definire i dettagli della transazione e a chiarire le prospettive future della società calcistica.

Il manager Francesco Pileri lo aveva preannunciato la scorsa settimana che lunedì pomeriggio sarebbe stato a Fermo, o nei pressi, proprio per un ulteriore incontro dal vivo con i massimi dirigenti della Fermana. Aveva anche detto che sarebbe stato un incontro tecnico, nel quale portare avanti il discorso in merito all'ingresso in quota di maggioranza del gruppo internazionale di imprenditori da lui rappresentato. E questo sostanzialmente è stato confermato dallo stringato comunicato emesso dalla società, redatto in accordo con la parte acquirente. "Nel pomeriggio di lunedì si è svolto un nuovo incontro per la trattativa di cessione delle quote della Fermana. Al tavolo l'attuale proprietà della Fermana e Francesco Pileri, in rappresentanza del gruppo di imprenditori interessati al club. Il confronto è stato utile per definire ulteriormente alcuni passaggi tecnici e ha rappresentato un ulteriore passo in avanti della trattativa.

