Francesco Calvo lascia la Juventus

Francesco Calvo lascia la Juventus dopo un percorso significativo. Entrato nel club nel 2011 e tornato nel 2022 come Chief of Staff, ha assunto il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development nel gennaio 2023. La sua partenza segna un'importante transizione per la società bianconera in un momento cruciale.

Francesco Calvo lascia la Juventus. Il dirigente, attuale Managing director revenue & football development, era entrato nella società bianconera nel 2011 dove era rimasto fino al 2014. Il rientro alla Juventus nel 2022 con il ruolo di Chief of Staff e dal 22 gennaio 2023 ha ricoperto quello di Chief Football Officer. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francesco Calvo lascia la Juventus

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Francesco Calvo lascia la Juventus

Segnala msn.com: Francesco Calvo lascia la Juventus. Il dirigente, attuale Managing director revenue & football development, era entrato nella società bianconera nel 2011 ...

Francesco Calvo lascia la Juventus: sarà Ceo dell’Aston Villa

Si legge su msn.com: Importante scossone in casa bianconera. Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus, lascerà il suo incarico al termine della stagione. Diventerà nuovo ...

Juventus, Calvo verso l’addio: svolta in dirigenza

Riporta calcioin.it: Francesco Calvo lascia davvero la Juventus? Chi guiderà ora la dirigenza? Cosa cambia per lo sponsor e la Champions? Elkann interverrà direttamente?

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano gi? migliorando.