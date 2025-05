Francesca Santoni dal David di Donatello a ‘Don’t forget the lyrics’ | una ballerina tra le stelle

Fermo, 14 maggio 2025 – Francesca Santoni, ballerina promettente di soli 20 anni, sta per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Da piccola star del David di Donatello a protagonista di “Don’t Forget the Lyrics”, la giovane fermana vive in punta di piedi, dedicandosi completamente al suo sogno di diventare una professionista delle scene.

Fermo, 14 maggio 2025 – Francesca vive in punta di piedi da quando aveva 3 anni. Oggi la fermana Francesca Santoni, 20 anni appena, è a un passo dal conquistare in pieno il suo sogno di diventare una ballerina professionista, in un impegno totale e totalizzante. Nei giorni scorsi è stata scelta per esibirsi tra i ballerini al Premio David di Donatello e ha incontrato i suoi idoli del cinema, nel cuore dello spettacolo. Intanto vanno avanti le registrazioni della trasmissione su La 9, Don’t forget the lyrics, dove è nel cast e trasmette gioia e voglia di ballare, sempre e ovunque. A raccontare la storia di Francesca è la sua bellissima mamma Denise Orsili, un passato da miss: “Francesca ha studiato danza da quando aveva 3 anni, alla scuola di Lola Fejzo, Nasco Danza. Si è capito subito che era la sua passione, che era quello che voleva fare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesca Santoni, dal David di Donatello a ‘Don’t forget the lyrics’: una ballerina tra le stelle

