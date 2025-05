Fran Garcia Juve il laterale del Real Madrid torna di moda per i bianconeri | è uno dei due nomi al vaglio di Giuntoli se non dovesse arrivare quell’obiettivo! Tutti i dettagli

Fran Garcia, il terzino del Real Madrid, è tornato prepotentemente nel mirino della Juventus. Se l'obiettivo primario non dovesse concretizzarsi, il calciatore iberico rappresenterebbe un'alternativa interessante per Giuntoli. Le ultime indiscrezioni, rilanciate da Tuttosport, confermano l'interesse bianconero per il giovane talento.

Fran Garcia Juve, il giocatore del Real Madrid torna prepotentemente nel radar di Giuntoli: arriverebbe soprattutto in quel caso. Il nome di Fran Garcia torna a essere attuale in casa Juve. Questo è quanto si può apprendere dalle colonne di Tuttosport, che inquadra lo spagnolo come alternativa a Nuno Tavares della Lazio. Il portoghese è il primo obiettivo del club bianconero. Tuttavia, se le sue condizioni fisiche non dovessero convincere, si valuterebbe il profilo dello spagnolo. Reputato un profilo da Juve, viene vagliato dalla dirigenza insieme a Mario Mitaj. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fran Garcia Juve, il laterale del Real Madrid torna di moda per i bianconeri: è uno dei due nomi al vaglio di Giuntoli se non dovesse arrivare quell’obiettivo! Tutti i dettagli

Su questo argomento da altre fonti

Cambiaso via dalla Juve in estate? Dalla Spagna rilanciano il nome del sostituto: può prendere lui il suo posto! Gli aggiornamenti

Come scrive juventusnews24.com: Tutti i dettagli Come riferito da Defensa Central, il calciomercato Juve è sulle tracce di Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Il giocatore delle ...

La Juventus segue Fran Garcia

Scrive tuttojuve.com: Fran García continua ad essere nell'agenda della Juventus. Il club bianconero sta ... In questo contesto, Fran Garcia è uno dei nomi che più piace alla dirigenza bianconera, che ne apprezza ...

In Spagna sicuri: Juve pronta ad offrire 25 milioni al Real per Fran Garcia

Si legge su tuttojuve.com: I colleghi spagnoli sono sicuri: la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto 25 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 del Real Madrid e della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ti violento, alzati la maglietta! insulti sessisti alla giocatrice Karolina Sarasua García

"Vado negli spogliatoi e ti violento", "togliti la maglietta e fammi vedere tutto". Queste sono solo due delle terribili frasi che Karolina Sarasua García, 17enne giocatrice di serie B dell'Osasuna, ha sentito tre giorni fa durante la partita della sua squadra contro l'SD Nueva Montaña da un gruppo di ragazzi che hanno assistito alla partita da fuori.