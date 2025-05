FOTO Incidente in via delle Puglie | un ferito trasportato al ‘San Pio’

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale in via delle Puglie, a Benevento, coinvolgendo un uomo di 73 anni. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Pio, le prime ricostruzioni indicano che potrebbe aver accusato un malore mentre era alla guida della sua Fiat Panda. Le indagini sono in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via delle Puglie, a Benevento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo – classe 1950 – era alla guida di una Fiat Panda quando avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del veicolo. L'auto è finita contro un muretto per poi urtare una Lancia che procedeva nel senso opposto di marcia, condotta da una donna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato il conducente della Panda all'ospedale "San Pio" per accertamenti. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.