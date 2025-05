Foti Transizione demografica fondamentale per il futuro della nazione

La transizione demografica si configura come un tema cruciale per il futuro dell'Italia e dell'Europa. Le dinamiche attuali non sono semplici indicatori, ma segnali di una tendenza persistente. È essenziale affrontare queste questioni con urgenza, poiché le loro implicazioni potrebbero trasformare radicalmente il tessuto sociale ed economico dei nostri paesi.

ROMA (ITALPRESS) – “Questi sono temi fondamentali per il futuro della nostra nazione, ma anche dell’Europa, poiché vi sono delle situazioni che ormai rappresentano qualcosa di più di un indicatore, ma ahimè è una tendenza, e quando si ha una tendenza che si consolida nel tempo, bisogna cercare di intervenire nel limite del possibile, perché devo dire che di soluzioni in tasca pronte non ce ne sono molte”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nel corso dell’audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica. Il ministro Foti ha spiegato che “ oggi le dinamiche della transizione demografica portano a un aumento della longevità e ad una diminuzione della natalità, questo determina degli effetti di difficile equilibrio sociale che non possiamo ignorare. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Foti “Transizione demografica fondamentale per il futuro della nazione”

Riporta iltempo.it: ROMA (ITALPRESS) – “Questi sono temi fondamentali per il futuro della nostra nazione, ma anche dell’Europa, poiché vi sono delle ...

Transizione demografica: Foti, utile quadro comparato politiche familiari europee

Secondo ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - 'Sarebbe utile vedere un quadro comparato delle politiche europee per verificare poi non solo l'adozione delle singole norme ma il reale impatto rispetto agl ...

CAMERA, TRANSIZIONE DEMOGRAFICA, DOMANI AUDIZIONE FOTI

Riporta 9colonne.it: Roma, 13 mag - Domani, mercoledì 14 maggio, alle ore 8.30, presso l'Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le invenzioni tecnologiche degli anni '80, quando pensavamo di essere nel futuro

Chi ha avuto la fortuna (o meno) di conoscere gli anni '80 sa quanto questo periodo sia stato così propizio al cambiamento tecnologico, sconvolgendo alcune nostre abitudini con oggetti innovativi considerati, all'epoca, futuristici.