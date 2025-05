Forza Italia presenta un mozione urgente per rivedere il parapetti del lungolago

Forza Italia presenta una mozione urgente per rivedere i parapetti del lungolago di Como, un tema che continua a generare polemiche e preoccupazioni. Dopo oltre quindici anni di attesa e incertezze legate al cantiere delle paratie, il partito si schiera ufficialmente a favore di una revisione per garantire sicurezza e funzionalità al progetto.

Non c'è mai pace, fino alla fine. Un destino lungo oltre tre lustri quello del cantiere delle paratie di Como. Dopo un primo intervento a caldo di ieri, Forza Italia prende una posizione ufficiale e netta sul caso dei parapetti ipotizzati per il lungolago di Como, in seguito alla presentazione.

