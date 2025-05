Forza Italia Giovani Toscana si prepara al congresso di Roma

Forza Italia Giovani Toscana si appresta a vivere un momento storico in vista del congresso nazionale di Roma. Il 31 maggio, per la prima volta, sarà eletto un nuovo segretario nazionale. La delegazione pisana si prepara attivamente a dare il proprio contributo in questa importante occasione di rinnovamento e partecipazione.

Pisa, 14 maggio 2025 - "La delegazione di Forza Italia giovani Toscana è pronta per il congresso nazionale che si terrà a Roma il prossimo 31 maggio. Appuntamento storico per il nostro movimento, che sceglierà in sede congressuale il nuovo segretario nazionale per la prima volta nella storia".Così Matteo Scannerini, segretario regionale FIG Toscana, che annuncia la partecipazione dei giovani azzurri della regione, all'assemblea congressuale nazionale di fine mese. "È un onore per me guidare la delegazione giovanile Toscana, composta dai nostri quadri e dai nostri amministratori, in occasione di questo storico appuntamento. Per la prima volta siamo chiamati a scegliere il nuovo segretario del movimento giovanile. Un ringraziamento di cuore va, in primis, al nostro leader uscente, l'onorevole Stefano Benigni, che tanto ha fatto per noi.

