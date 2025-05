Forti piogge e temporali in arrivo | diramata l' allerta arancione ecco dove le scuole resteranno chiuse

Forti piogge e temporali si preparano a colpire il nostro territorio, giustificando l'allerta arancione diramata dalla protezione civile regionale. In risposta, il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, garantendo la sicurezza della comunità. Ecco tutti i dettagli dell'evento meteorologico.

Forte pioggia e temporali. La protezione civile regionale ha diramato, a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, l'allerta meteo arancione. E il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha già deciso: domani le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse. Una scelta fatta. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Forti piogge e temporali in arrivo: diramata l'allerta arancione, ecco dove le scuole resteranno chiuse

