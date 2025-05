forte scossa ai campi flegrei torna la paura scuole evacuate

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, riaccendendo timori già noti. Il tremore ha attraversato Pozzuoli e i quartieri limitrofi, costringendo all'evacuazione delle scuole e seminando il panico tra la popolazione. È la scossa più intensa registrata negli ultimi mesi, riportando la comunità alla realtà della vulnerabilità sismica.

di Nino Femiani Ore 12:06. I Campi Flegrei tremano, la paura corre veloce da Pozzuoli ai quartieri collinari, attraversa Pianura e Bagnoli come una lama nel burro, scuote i palazzi, svuota le scuole, riempie le strade. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, la più forte registrata dopo quella di 4,6 del 13 marzo, sbianca il volto di migliaia di residenti ormai sull’orlo di una crisi di nervi. L’epicentro è in mare, nel porto di Pozzuoli, a 2,6 chilometri di profondità. Un boato sordo, poi un’interminabile oscillazione: le città flegree si scoprono fragili, la memoria corre al bradisismo degli anni Ottanta. La scossa arriva improvvisa, non inattesa. Da settimane i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano registrano movimenti, piccoli segnali di un’attività che non accenna a placarsi (a febbraio ci sono stati ben 1813 terremoti). 🔗Leggi su Quotidiano.net