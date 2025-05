forse non sapevi che… le montagne russe furono inventate da un italiano nel settecento

Forse non sapevi che le montagne russe sono un'invenzione italiana! Nel Settecento, l'architetto Antonio Rinaldi progettò il primo esempio di queste emozionanti attrazioni nel giardino della residenza Oranienbaum, in Russia, su commissione di Caterina II. Scopriamo insieme la storia affascinante di un'innovazione che ha rivoluzionato il divertimento!

Le montagne russe furono inventate da un italiano alla metà del Settecento. Il primo esempio fu realizzato all’interno del fastoso giardino della residenza detta Oranienbaum a Lomonosov in Russia su commissione di Caterina II. Fu l’architetto italiano Antonio Rinaldi, allievo del Vanvitelli, a realizzare i desideri della sovrana costruendo il primo esempio di ottovolante. Le origini del divertimento che diventerà molto popolare nei secoli successivi vanno ricercate nella storia dell’impero russo negli anni del dispotismo illuminato della sovrana, prussiana di nascita. Durante il regno di Caterina e, prima di lei, in quello della zarina Elisabetta (figlia di Pietro il Grande ) gli scivoli e le altalene pubblici erano diventati un’attrazione popolare durante le festività come la Pasqua ortodossa. 🔗Leggi su Panorama.it