Formia per la prima volta riceva la Bandiera Blu il sindaco | “Un riconoscimento importante che ci valorizza”

Formia festeggia un traguardo significativo: per la prima volta ha ottenuto la Bandiera Blu, un riconoscimento che ne valorizza le spiagge. Il sindaco Gianluca Taddeo racconta a Fanpage.it il lungo percorso di due anni necessario per soddisfare i rigorosi criteri della FEE. Scopri di più su questo importante risultato per la comunità.

Ci sono voluti due anni per rientrare nei trentadue criteri che la FEE richiede ai comuni per conferire la Bandiera Blu alle migliori spiagge d'Italia. Formia finalmente ci è riuscita. A raccontare il lungo lavoro a Fanpage.it è il sindaco, Gianluca Taddeo. 🔗Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Formia per la prima volta riceva la Bandiera Blu, il sindaco: “Un riconoscimento importante che ci valorizza”

Scrive fanpage.it: Ci sono voluti due anni per rientrare nei trentadue criteri che la FEE richiede ai comuni per conferire la Bandiera Blu alle migliori spiagge d'Italia ...

Bandiere Blu da record, nove vessilli in provincia: prima volta per Formia

Come scrive ilmessaggero.it: Il mare è sempre più blu lungo la costa pontina. Se lo scorso anno era forza 8 come le bandiere assegnate dalla Fee quest'anno è forza 9, lo scatto è stato ...

La “prima volta” di Formia Bandiera Blu

Secondo h24notizie.com: A ritirarla sono stati il sindaco Gianluca Taddeo e il suo vice nonché assessore al turismo Giovanni Valerio. Parliamo del vessillo della Bandiera Blu, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rissa davanti al McDonald's a Formia : feriti due ragazzi

Lotta tra ragazzi questa sera intorno alle 19.30 a Formia, davanti al McDonald's di Vitruvio. I giovani hanno iniziato a litigare e in pochi minuti sono arrivati alle mani.