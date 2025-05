Formazione inclusione e futuro | al via il master executive per il Servizio civile universale

Formazione, inclusione e futuro si intrecciano nel nuovo master executive per il Servizio civile universale, inaugurato oggi al Castello Imperiali di Francavilla Fontana. Questo ambizioso progetto, frutto della collaborazione tra diverse realtà dedicate alla formazione e alla promozione sociale, mira a preparare professionisti capaci di costruire comunità più inclusive e solidali.

FRANCAVILLA FONTANA - Questa mattina, nel suggestivo scenario del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, ha preso il via il master executive per il Servizio civile universale. Un progetto ambizioso, nato dalla sinergia tra realtà impegnate nella formazione e nella promozione sociale del. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Formazione, inclusione e futuro: al via il master executive per il Servizio civile universale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al liceo "Fermi" via al progetto per l'accoglienza e l'inclusione delle future matricole

Secondo casertanews.it: Previsto un ricco programma di attività che prenderà ufficialmente il via con un incontro informativo per le famiglie e si svilupperà lungo l’intero prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di facili ...

Migranti, artigiani del futuro: al via in Campania un piano per l’inclusione imprenditoriale

Si legge su stranieriinitalia.it: Roma, 2 maggio 2025 - Parte dal cuore delle aree interne della provincia di Salerno il progetto “MIgRIAMO al successo: gli artigiani del futuro”, un'iniziativa volta a promuovere l’integrazione e l’em ...

Formazione specialistica e lavoro: l’ITS Pinta lancia la rete “4+2” per il futuro dei giovani

Da wesud.it: Una ventata di futuro e concrete opportunità per l'occupazione giovanile sta per investire la Calabria grazie all'iniziativa pionieristica della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Seagate presenta l?unit? Game Drive di Halo: Master Chief in edizione limitata

In occasione della celebrazione del leggendario Master Chief della serie di videogiochi Halo, questo Game Drive in edizione limitata presenta un?elegante confezione dal design unico che celebra il Master Chief John-117.