Formazione inclusione e futuro | al via il master executive per il Servizio civile universale

Il master executive per il Servizio civile universale ha ufficialmente inizio, ospitato nel suggestivo Castello Imperiali di Francavilla Fontana. Questo progetto ambizioso, frutto della collaborazione tra diverse realtà, mira a formare professionisti in grado di promuovere inclusione e partecipazione attiva, segnando un passo significativo verso un futuro più solidale e consapevole.

FRANCAVILLA FONTANA - Questa mattina, nel suggestivo scenario del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, ha preso il via il master executive per il Servizio civile universale. Un progetto ambizioso, nato dalla sinergia tra realtà impegnate nella formazione e nella promozione sociale del.

