Forlì fanalino di coda in regione nelle compravendite di case in classi energetiche alte

Forlì si colloca all'ultimo posto in Emilia-Romagna per le compravendite di case in classi energetiche elevate. Mentre nella regione cresce la percentuale di vendite di abitazioni ad alta efficienza energetica, la città mostra un deludente 2,3%. Questa situazione emerge dall'analisi condotta dal Gruppo Tecnocasa sulle transazioni immobiliari.

Mentre in Emilia-Romagna cresce la percentuale di vendite delle case con classi energetiche alte, Forlì resta all'ultimo posto nella classifica regionale con solo il 2,3% di vendite. Questo è quanto emerge dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Forlì fanalino di coda in regione nelle compravendite di case in classi energetiche alte

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente Ferroviario a Faenza: Interruzioni nei Regionali e Sospensione tra Forlì e Faenza

La circolazione ferroviaria è stata interrotta e alcuni treni regionali sono stati cancellati a seguito di un incidente tra due treni avvenuto ieri sera nella zona di Faenza, nel Ravennate.