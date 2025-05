Forbici in pugno minaccia i passanti | fermato dalla Polizia Locale

Un uomo di 72 anni, originario di Battipaglia, è stato fermato dalla Polizia Locale mentre minacciava i passanti con delle forbici. L’intervento, coordinato dal colonnello Giuseppe Forte, rappresenta un'ulteriore operazione a tutela della sicurezza dei cittadini. L'episodio è avvenuto intorno alle 12 di oggi in via Giacumbi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesima operazione a garanzia della sicurezza dei cittadini messa a segno dalla Polizia Locale guidata dal colonnello Giuseppe Forte. Un uomo di 72 anni, battipagliese, è stato bloccato intorno alle 12 di questa mattina in via Giacumbi. L’uomo, in evidente stato di alterazione, brandiva delle forbici verso i passanti. Due agenti sono prontamente intervenuti con l’ausilio del tenente Mimmo De Vita. Il 72enne è stato così disarmato, perquisito e le forbici da cucina sequestrate. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca. L'articolo Forbici in pugno minaccia i passanti: fermato dalla Polizia Locale proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forbici in pugno minaccia i passanti: fermato dalla Polizia Locale

Cosa riportano altre fonti

Bologna, uomo fuori di sé aggredisce i passanti con le forbici: bloccato col taser. Il Pd attacca il governo Meloni

Riporta today.it: I militari sono intervenuti in piazza dell'Unità domenica 4 maggio dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di un uomo in stato di alterazione che a torso nudo e armato di forbici stava minacciando i ...

Stalker minaccia di morte e aggredisce con le forbici l'ex, poi uccide il suo animale domestico: ragazzo di 19 anni scarcerato torna a spaventarla

ilgazzettino.it scrive: MIRANO - Prendere a sberle una ragazza, minacciarla con una forbice costringendola a cancellare tutti i contatti del cellulare non basta. Uccidere uno dei suoi animali domestici per vendetta ...

Giovane marocchino senza fissa dimora minaccia passanti in piazza dell’Unità a Bologna con forbici

Si legge su gaeta.it: Un 27enne marocchino senza fissa dimora crea caos in piazza dell’Unità a Bologna, ferendo un cittadino e due carabinieri; arrestato dopo l’intervento con Taser e ricoverato per abuso di sostanze.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bambino bloccato in auto - salvato a Roma da polizia locale

Visti gli inutili tentativi, e non essendo possibile procedere con la rottura del finestrino, che avrebbe creato uno shock al bimbo, in quanto affetto da alcuni disturbi neurocognitivi, gli operanti hanno proceduto all'apertura del mezzo in sicurezza, attraverso l'ausilio dei vigili del Fuoco, nel frattempo allertati.