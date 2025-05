For a Smile Onlus e il progetto umanitario BASTA UNA ZAMPA

For a Smile Onlus ETS presenta il progetto "Basta Una Zampa", un’iniziativa di Dog-Pet Therapy che, negli ultimi 8 anni, ha portato gioia e conforto a oltre 62.000 bambini e ragazzi in dieci ospedali pediatrici, pronto soccorsi e scuole. Un impegno concreto per migliorare il benessere dei più piccoli attraverso l’amore degli animali.

Roma, 14 mag. - In questi ultimi 8 anni For a Smile Onlus ETS con la Dog-Pet Therapy ha donato il progetto "Basta Una Zampa" incontrando più di 62.000 Bambini e Ragazzi in 10 eccellenze Ospedaliere Pediatriche, nei Pronto Soccorsi e nelle Scuole. Il progetto di Dog-Pet Therapy è partito negli Ospedali Pediatrici nel 2017 per portare un sorriso ai Bambini ricoverati,in cura, e con disabilità psicofisiche (anche gravi). Un sostegno prezioso quello della Dog-Pet Therapy, in un momento delicato, durante il quale si genera spesso uno stato di forte insicurezza e ansia, per il Bambino e la sua Famiglia. La ricerca scientifica all'Università Dental School - Ospedale di Torino in Odontoiatria Pediatrica sui benefici della Dog-Pet Therapy. For a Smile Onlus con il progetto "Basta Una Zampa" tre volte al mese portai cani accompagnati dai loro Coadiutori Professionisti Certificati IAA ad incontrare i Bambini e i Ragazzi nella sala d'attesa accompagnandoli alla poltrona del dentista.

I cagnolini di For a Smile hanno coccolato 44.000 bambini in Italia, tra le attività negli ospedali e nelle scuole. Il progetto di Dog-Pet Therapy porta un sorriso ai bambini ricoverati e in cura, con

