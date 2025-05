Food Talk | La strana storia dei manichini al ristorante

Benvenuti a FoodTalk, dove le curiosità culinarie si intrecciano con storie incredibili. Oggi esploreremo la strana storia dei manichini nei ristoranti, un episodio sorprendente e un po’ folle che svela come questi inusuali protagonisti abbiano influenzato l’esperienza gastronomica. Non perdetevelo!

Tra le tante curiosità che riguardano l’universo della cucina non ci sono soltanto quelle legate ai piatti. Ci sono anche vicende sorprendenti (e un po’ folli) come quella che raccontiamo in questa puntata di FoodTalk 🔗Leggi su Panorama.it