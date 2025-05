Foo Fighters | il grande ritorno live il 4 ottobre al GP di Singapore

I Foo Fighters sono pronti a tornare sul palco! Il 4 ottobre 2025, la leggendaria band guidata da Dave Grohl si esibirà al Formula 1 Singapore Grand Prix, segnando il loro attesissimo ritorno dal concerto di settembre 2024. Un evento imperdibile per i fan della rock band, che promette di essere un'esperienza indimenticabile!

I Foo Fighters tornano finalmente in concerto nel 2025. La band capitanata da Dave Grohl si esibirà il 4 ottobre 2025 al Formula 1 Singapore Grand Prix, evento che segna il loro primo live dal settembre 2024. Indice. Foo Fighters – Il ritorno in concerto nel 2025. Foo Fighters concerto a Singapore nel 2025: lineup e dettagli. Il lungo silenzio dopo la confessione di Dave Grohl. Foo Fighters – Il ritorno in concerto nel 2025. L'annuncio sui social è arrivato dopo mesi di silenzio seguito alla confessione pubblica di Grohl riguardo a una vicenda personale che lo ha tenuto lontano dalle scene. Il concerto dei Foo Fighters del 4 ottobre 2025, previsto alla fine delle qualifiche ufficiali del sabato, riporta in scena una delle band più iconiche del rock americano degli ultimi trent'anni. Foo Fighters concerto a Singapore nel 2025: lineup e dettagli.

