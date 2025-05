Fonte Nuova cucciolo di cinghiale ucciso a calci da un automobilista | la denuncia dell’attivista Enrico Rizzi

Un grave atto di maltrattamento animale ha scosso la comunità di Fonte Nuova. Un cucciolo di cinghiale è stato brutalmente ucciso a calci da un automobilista in via Nomentana. L'episodio, avvenuto la sera dell'8 maggio, ha suscitato l'indignazione dell'attivista Enrico Rizzi, che denuncia la crescente violenza nei confronti degli animali.

Un grave episodio di violenza contro un animale ha scosso la comunità di Fonte Nuova: un cucciolo di cinghiale è stato brutalmente colpito a calci da un uomo, sceso da un’auto, in via Nomentana. Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì 8 maggio, intorno alle 20:30, poco dopo l’incrocio con via Poggio Fiorito, in direzione Tor Lupara. A denunciare l’accaduto è stato Enrico Rizzi, noto attivista per i diritti degli animali, che ha definito l’azione “di una violenza gratuita e disumana”. Secondo quanto riportato da Rizzi, il cucciolo era uscito dalla Riserva Naturale della Marcigliana, disorientato e impaurito, finendo sulla carreggiata. Gli automobilisti, accorgendosi della sua presenza, avevano rallentato da entrambi i lati per evitare di investirlo. Ma da una delle auto si è improvvisamente fermato un uomo, che, anziché aiutare l’animale o limitarsi a passare oltre, è sceso e lo ha colpito con forza. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fonte Nuova, cucciolo di cinghiale ucciso a calci da un automobilista: la denuncia dell’attivista Enrico Rizzi

