Fondo per l’innovazione bandi chiusi | 373 proposte per 34 mld di finanziamenti

Il Fondo per l’Innovazione 2024 ha registrato un grande successo, chiudendo il 24 aprile con 373 proposte di progetto per 34 miliardi di finanziamenti. Questo risultato sottolinea l’impegno dell’industria europea nella transizione verso la neutralità climatica, contribuendo a rafforzare la competitività del settore nel contesto delle sfide ambientali attuali.

I due bandi del Fondo per l’Innovazione 2024 si sono ufficialmente conclusi il 24 aprile, ricevendo un totale notevole di 373 proposte di progetto, a dimostrazione dell’impegno costante dell’industria europea nel percorso dell’UE verso la neutralità climatica, rafforzando al contempo la competitività. Nell’ambito dei bandi, la Commissione stanzierà fino a 3,4 miliardi di euro di finanziamenti provenienti dalle entrate del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS).per facilitare l’implementazione di tecnologie pulite all’avanguardia. Entrambi i lanci saranno effettuati il 3 dicembre 2025. Il bando per le tecnologie Net-zero si è concluso con 359 candidature. Questi progetti hanno richiesto complessivamente 21,7 miliardi di euro di finanziamenti, evidenziando una domanda che supera di oltre nove volte il budget disponibile di 2,4 miliardi di euro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

