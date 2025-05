Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo il sottosegretario Mazzi incontra Agis e Federvivo

Il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha incontrato a Roma le delegazioni di AGIS e Federvivo per discutere del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. L'incontro, che ha visto la presenza del Direttore Generale Spettacolo del MiC, Antonio Parente, ha avuto come obiettivo il rafforzamento del settore culturale italiano attraverso una sinergia tra istituzioni e associazioni.

ROMA (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla cultura Gianmarco Mazzi, insieme al Direttore Generale Spettacolo del MiC Antonio Parente, ha incontrato a Roma le delegazioni di AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) e Federvivo. Presenti all'incontro il Presidente di AGIS Francesco Giambrone, il Vicepresidente Filippo Fonsatti e il Presidente di Federvivo Marco Parri, assistiti dal Segretario Generale Domenico Barbuto. I rappresentanti di AGIS, si legge in una nota, hanno evidenziato la preoccupazione legata alle possibili criticità di avvio di un nuovo triennio. Il Sottosegretario Mazzi "ha preso atto dei temi esposti, manifestando la volontà di studiare e condividere iniziative adeguate che tengano conto delle esigenze espresse". Il Presidente di AGIS Francesco Giambrone "ha ringraziato il Sottosegretario per l'attenzione dimostrata verso le istanze del settore, che rappresenta un'importante fonte di occupazione per centinaia di migliaia di lavoratori".

