Fondi per gli apicoltori e la produzione di miele | pubblicate le graduatorie con i beneficiari

La Regione ha recentemente pubblicato le graduatorie definitive dei beneficiari dei fondi destinati agli apicoltori. Questi contributi mirano a sostenere la produzione e la commercializzazione del miele, promuovendo progetti che migliorano la qualità e la competitività del settore apistico. Scopriamo i dettagli e gli obiettivi di questa iniziativa a sostegno degli apicoltori locali.

La Regione sostiene gli apicoltori attraverso contributi ad hoc: sono state approvate e pubblicate le graduatorie definitive delle domande ammesse al bando per presentare progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele"

