La controversia sulla fondazione Zini riemerge nel consiglio regionale, dopo il parere del Tar che consente la sua creazione, a patto che non porti il nome di Federico Zini, l'autore di un tragico omicidio. Il PD si schiera a sostegno della famiglia di El, sottolineando l'importanza di rispettare e onorare le vittime. La battaglia continua.

Il caso torna in consiglio regionale. Si tratta della fondazione in memoria di Federico Zini che, come ha stabilito il Tar, si potrà fare, purché non porti il nome del giovane che uccise la sua ex. "Senza voler entrare nel merito di una sentenza, crediamo di dover solidarizzare con la famiglia di Elisa Amato (nella foto), perché è una decisione che riacutizza un dolore immenso e rischia di disorientare l’opinione pubblica su un tema così importante e delicato come quello della violenza contro le donne e dei femminicidi ", dicono Enrico Sostegni, presidente della commissione sanità e politiche sociali, e Marco Martini, consigliere regionale Pd, in riferimento alla notizia che il Tar della Toscana ha dato il via libera alla creazione di una fondazione in memoria di Federico Zini che uccise la giovane Elisa Amato. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Zini, polemica. La battaglia continua. Il Pd: "Il caso in consiglio"

