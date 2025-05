Fondazione Prada lancia il Film Fund | 15 milioni per il sostegno al cinema indipendente

Fondazione Prada dà il via al Fondazione Prada Film Fund, un'iniziativa annuale dedicata al sostegno del cinema indipendente a livello globale. Con un budget di 1,5 milioni di euro, il fondo sarà lanciato nell'autunno 2025, offrendo opportunità a progetti innovativi e creativi attraverso una call for entries. Un passo significativo per promuovere la cultura cinematografica.

Fondazione Prada annuncia il Fondazione Prada Film Fund, una nuova iniziativa annuale che punta a sostenere il cinema indipendente a livello internazionale. Il fondo, dal valore complessivo di 1,5 milioni di euro, sarà ufficialmente lanciato nell’autunno 2025 con una call for entries aperta a progetti di ogni genere e provenienza geografica. L’obiettivo del Film Fund è supportare opere cinematografiche di alto valore artistico durante le fasi cruciali di sviluppo, produzione e post-produzione, rafforzando il pluridecennale impegno di Fondazione Prada nella promozione della cultura cinematografica. Una nuova piattaforma per il cinema libero e visionario. Come sottolinea Miuccia Prada, Presidente e Direttrice della Fondazione, il cinema rappresenta “un laboratorio di idee” e “uno strumento di formazione culturale”. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Fondazione Prada lancia il Film Fund: 1,5 milioni per il sostegno al cinema indipendente

