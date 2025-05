Fondazione Cr Firenze approvato il bilancio 2024

La Fondazione Cr Firenze ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024 durante la riunione del Comitato di Indirizzo, presieduta da Bernabò Bocca. Questo passo significativo segue il parere favorevole dell'assemblea dei soci, dimostrando un impegno costante verso la solidità e la trasparenza finanziaria dell'ente.

Firenze, 14 maggio 2025 - Il Comitato di Indirizzo di Fondazione Cr Firenze, riunito questa mattina, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024, dopo aver acquisito lo scorso 6 maggio il parere favorevole dell'assemblea dei soci. L' esercizio 2024 si è chiuso con un avanzo di 102 milioni di euro, 30 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno (+41,7%). A contribuire al raggiungimento degli ottimi risultati di bilancio sono stati sia i dividendi percepiti (115,5 milioni di euro in totale) dalle partecipazioni strategiche - su tutte quella in Intesa Sanpaolo - che i proventi derivanti dalla gestione del portafoglio finanziario diversificato a livello globale. Queste due componenti hanno anche consentito di accrescere a valori di mercato il livello del patrimonio della stessa Fondazione e di irrobustire le riserve patrimoniali della Fondazione consolidando Fondo di Stabilizzazione che raggiunge 123,4 milioni di euro, garantendo una copertura di oltre tre anni di erogazioni, anche in caso di assenza di avanzi di esercizio.

