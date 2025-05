Fondazione Bormio Da Zanche nominato nuovo presidente

Cambio di leadership per la Fondazione Bormio: Dario Da Zanche è stato nominato nuovo presidente, succedendo a Matteo Bonfà. Questa transizione, sorprendente per alcuni, segna un nuovo capitolo per l'ente fondato nel 2023, impegnato nella promozione del territorio tramite eventi significativi e iniziative culturali.

Cambio di rotta a Fondazione Bormio: Dario Da Zanche prende il posto di Matteo Bonfà. Inaspettato per molti, ma non per altri, nei giorni scorsi c'è stato un cambio della guardia ai vertici della Fondazione Bormio, ente costituito nel 2023, che promuove il territorio attraverso eventi di rilievo internazionale quali per esempio le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. "Ringrazio il presidente uscente Bonfà per l'ottimo lavoro svolto – afferma il sindaco Silvia Cavazzi –: grazie a lui, la Fondazione ha dato prova di competenza ed efficienza, organizzando eventi internazionali, primo fra tutti la discesa di Coppa del Mondo, affermando un modello di gestione pubblico-privato, perfetta sintesi delle diverse anime del nostro territorio. Sono certa che il nuovo presidente Da Zanche proseguirà il lavoro nel migliore dei modi".

