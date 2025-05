Folle inseguimento | fugge a un controllo e sperona i carabinieri con a bordo la compagna incinta

Bologna, 14 maggio 2025 - Un'incredibile follia stradale si è consumata a Borgo Panigale-Reno, dove un uomo in fuga da un controllo dei carabinieri ha coinvolto la propria compagna incinta. Dopo un inseguimento ad alta velocità, ha speronato l'auto dei militari, causando danni a un semaforo in via Saffi e mettendo a rischio la vita dei passeggeri.

Bologna, 14 maggio 2025 - È fuggito a un controllo dei carabinieri in zona Borgo Panigale-Reno, dando vita a un inseguimento a tutta velocità, speronando la gazzella dei militari dell'Arma e danneggiando un semaforo in via Saffi. Il tutto incurante del fatto che la compagna a bordo con lui fosse incinta. Al termine dell'inseguimento l'uomo, un ventottenne, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato d'ebrezza. Il tutto è accaduto l'altra notte, intorno alle 2.40, quando i carabinieri, impegnati nei controlli stradali in viale Togliatti, all'altezza della rotonda Benedetto Croce, hanno individuato un'Audi con targa romena che andava a tutta velocità. Il ventottenne, alla guida della macchina, visti i militari dell'Arma ha repentinamente cambiato il senso di marcia e si è dato velocemente alla fuga, innescando così un inseguimento tra le vie della città, durante il quale, in due distinte occasioni, ha speronato una gazzella e danneggiato l’impianto semaforico di via Saffi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folle inseguimento: fugge a un controllo e sperona i carabinieri con a bordo la compagna incinta

