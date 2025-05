folgiero confermato amministratore delegato della fincantieri

Folgiero è stato confermato amministratore delegato di Fincantieri. Oggi si è tenuta una riunione del nuovo consiglio di amministrazione, presieduta da Biagio Mazzotta, nominato dall’assemblea degli azionisti. Il consiglio rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre.

ROMA (ITALPRESS) – Si è riunito oggi in forma totalitaria, sotto la presidenza di Biagio Mazzotta, il nuovo consiglio di amministrazione di Fincantieri, nominato dall’assemblea degli azionisti in data odierna e che rimarrà in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027. Il Consiglio ha nominato Pierroberto Folgiero quale amministratore delegato, confermandolo direttore generale della società, e ha altresì deliberato l’attribuzione delle relative deleghe ad eccezione di quanto riservato alla competenza esclusiva del Cda. Al presidente, Biagio Mazzotta, sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione della security aziendale e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. All’Ad, Pierroberto Folgiero, sono state conferite ampie deleghe in materia di gestione ordinaria e straordinaria della Società e per la presentazione al Consiglio dei piani industriali e dei budget annuali. 🔗Leggi su Unlimitednews.it