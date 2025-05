Foibe il consigliere PD Bertoldi le definisce Falso storico Bufera a Riva del Garda

A Riva del Garda scoppia la polemica dopo che Gabriele Bertoldi, consigliere comunale del PD, ha definito “falso storico” il dramma delle Foibe e l'Esodo giuliano-dalmata. La dichiarazione ha sollevato indignazione, evidenziando come ad oggi persistano controversie su uno dei capitoli più dolorosi della storia italiana. La memoria storica continua a essere un tema spinoso e divisivo.

Roma, 14 mag – C’è chi ancora, nel 2025, ha il coraggio – o l’arroganza – di definire “ falso storico ” una delle pagine più tragiche e documentate della storia italiana: le Foibe e l’Esodo giuliano-dalmata. A farlo non è un anonimo provocatore sul web, ma Gabriele Bertoldi, consigliere comunale uscente del Partito Democratico a Riva del Garda. Una figura pubblica, dunque, che ha deciso di gettare benzina su una ferita nazionale ancora aperta. Per Bertoldi le Foibe sono un “falso storico”. Le parole di Bertoldi, affidate a un post social, hanno scatenato un’ondata di indignazione, soprattutto da parte di chi si occupa da anni di custodire la memoria di quei martiri. Il Comitato 10 Febbraio, in prima linea nella difesa storica e culturale del Giorno del Ricordo, non ha usato mezzi termini: “È grave e inaccettabile che un rappresentante istituzionale neghi fatti storici riconosciuti dalla Repubblica Italiana. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Foibe, il consigliere PD Bertoldi le definisce “Falso storico”. Bufera a Riva del Garda

