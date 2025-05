fògher debutta in tv con lo spot dedicato a joe bastianich x fògher

BORGO VALBELLUNA (BL) – Fògher, innovativo brand bellunese di cucine outdoor di alta gamma, approda per la prima volta in tv con una campagna pubblicitaria che vede come testimonial d’eccezione Joe Bastianich, imprenditore e volto televisivo. Lo spot è dedicato all’esclusiva cucina da esterno in edizione limitata “Joe Bastianich x Fògher”: con questo progetto il know-how e il design distintivo di Fògher si intrecciano con l’anima autentica e lo stile iconico di Joe Bastianich, dando vita a una nuova generazione di cucina da esterno che ridefinisce l’esperienza dell’outdoor cooking. Guidato dalla ricerca dell’eccellenza, Joe Bastianich ha riconosciuto in Fògher il partner ideale per portare all’esterno una delle sue più grandi passioni: la cucina. Da questo incontro nasce una cucina raffinata e audace, rifinita a mano per esaltare ogni dettaglio, nata per la vita all’aria aperta. 🔗Leggi su Lopinionista.it

