Flat tax bonus assunzioni e incentivi al rimpatrio | ecco il Contratto giovani voluto da Salvini

Il contratto giovani, voluto da Salvini, propone misure audaci per incentivare l’occupazione giovanile. Con una flat tax al 5%, sgravi per le assunzioni e incentivi per il rimpatrio dei talenti, la Lega punta a rivoluzionare l’accesso al lavoro per gli under 30. Tuttavia, persistono dubbi sulle coperture finanziarie e sull'efficacia di queste politiche.

Una proposta di legge della Lega promette una rivoluzione nell'accesso al lavoro per i giovani under 30: flat tax al 5%, sgravi per chi assume e incentivi al rimpatrio dei talenti dall'estero. Misure fiscali aggressive e un welfare dedicato, ma con molte incognite su coperture, efficacia reale e ricadute sociali. 🔗Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Flat tax, bonus assunzioni e incentivi al rimpatrio: ecco il “Contratto giovani” voluto da Salvini

Si legge su fanpage.it: Una proposta di legge della Lega promette una rivoluzione nell'accesso al lavoro per i giovani under 30: flat tax al 5%, sgravi per chi assume e incentivi ...

La Lega lancia il Contratto giovani: flat tax al 5 per cento per i neoassunti

Lo riporta msn.com: E’ una proposta di legge di due soli articoli, ma destinata, se venisse approvata, a rivoluzionare l’ingresso sul mercato del lavoro dei giovani ...

Flat tax al 5% per i giovani, tasse ridotte per i neo occupati

Scrive money.it: Arriva in Parlamento il disegno di legge con flat tax al 5% per gli under 30 neoassunti. La proposta prevede sgravi per i datori di lavoro e adeguamento automatico degli stipendi all'inflazione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Human Fall Flat Mobile si aggiorna con due nuovi livelli

livelli “Golf” e “City” creati dai fan sono ora disponibili nel bizzarro platform game basato sulla fisica per iOS e Android Il publisher internazionale di videogiochi 505 Games, in partnership con Curve Digital e lo sviluppatore No Brakes Games, hanno rilasciato oggi nuovi contenuti per la versione mobile del puzzle platformer Human: Fall Flat.