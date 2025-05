Fiumicino stagione balneare 2025 alle porte | tutte le regole e i divieti

Fiumicino, 13 aprile 2025 – Partirà sabato 17 maggio la stagione balneare 2025 a Fiumicino e durerà fino al 21 settembre. L’ordinanza sindacale n.18 del 13 maggio 2025 sancisce regole e divieti per “disciplinare l’utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti”. Il provvedimento “nel regolamentare la stagione balneare 2025, viene emanato anche al fine di bilanciare gli interessi degli esercizi pubblici presenti sul litorale – si legge nell’ordinanza – con le esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, con implicazioni anche in tema di ordine e sicurezza pubblici e opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione”. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

