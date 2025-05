Fiumicino nuove piante acquatiche nel laghetto di Villa Guglielmi

A Fiumicino, il 14 maggio 2025, il laghetto di Villa Guglielmi si arricchisce di nuove piante acquatiche, promuovendo la biodiversità e la salute del nostro ecosistema. In un mondo sempre più urbanizzato, queste iniziative sono fondamentali per preservare il verde e migliorare la qualità della vita, sottolineando l'importanza delle aree verdi per il benessere umano.

Fiumicino, 14 maggio 2025- Il verde e la biodiversità sono essenziali per la salute del nostro pianeta e il benessere umano. Le aree verdi, come parchi e foreste, migliorano la qualità dell’aria, offrono habitat per molte specie e forniscono risorse vitali. La biodiversità contribuisce alla resilienza degli ecosistemi, permettendo loro di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere l’equilibrio naturale. Proteggere il verde e la biodiversità è cruciale per garantire un futuro sostenibile per tutte le forme di vita. Lo sa bene l’assessore all’ambiente Stefano Costa che si è recato presso villa Guglielmi per posizionare delle piante acquatiche, tutelando così la bio-diversità del posto, nel laghetto del parco. A darne notizia è lo stesso assessore tramite un post sui suoi canali social: “Posizionando piante acquatiche nel laghetto di Villa Guglielmi, ringraziando di cuore chi le ha donate e chi mi ha aiutato a posizionarle. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

