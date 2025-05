firenze tornano le visite guidate tematiche alla sinagoga

Firenze, 14 maggio 2025 – Torna l'opportunità di esplorare la cultura ebraica con le visite guidate tematiche alla sinagoga. Questi eventi, dedicati a famiglie e bambini, permetteranno di scoprire tradizioni e luoghi poco conosciuti della Firenze ebraica. Non perdere l'appuntamento di domenica 18 maggio alle ore 11!

Firenze, 14 maggio 2025 – Proseguiranno anche nelle prossime settimane gli appuntamenti per approfondire la cultura ebraica con visite per famiglie e bambini grazie al quale sarà possibile scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti della Firenze ebraica. Domenica 18 maggio alle ore 11 un appuntamento dal titolo: "Il sefer Torah tra scrittura e tradizione". Durante la visita sarà possibile scoprire come è fatto un rotolo della Torah? Come viene scritto? Chi lo scrive? Come e quando si legge? I visitatori potranno vedere da vicino un rotolo con tutti i suoi elementi rituali nella vetrina del primo piano del Museo. Domenica 25 maggio alle ore 11 e alle ore 15 si terrà una visita speciale interamente dedicata alla Sinagoga e al Museo Ebraico di Firenze. Una guida specializzata condurrà i visitatori attraverso i secoli alla scoperta della storia della Sinagoga di Firenze dalla fondazione fino ad oggi.